Стипендії не підвищать: Новосад повідомила сумні новини для студентів

В Україні в 2020 році уряд не має наміру збільшувати стипендії учням.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповіла міністерка освіти й науки Ганна Новосад. Чиновниця зазначила, що стипендії мають бути інструментом мотивації для найкращих.

"Вони мусять бути значно вищими, ніж зараз. На наступний рік поки збільшення не закладали. Але все ж через істотне збільшення стипендій ми маємо поступово зменшувати відсоток тих, хто потенційно їх може отримувати", – заявила вона.

Водночас міністерка зазначила, що уряд поки немає кінцевої моделі того, як змінюватиметься підхід до стипендій.

"Але, на мою думку, ми маємо рухатися в напрямку того, коли академічні стипендії – це інструмент винагороду найкращих студентів", – пояснила вона.

Також Новосад додала, що соціальні стипендії справді потрібно верифікувати, щоб ці виплати отримували саме ті категорії студентів, які в них потребують.

Ганна Новосад

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністерка Ганна Новосад категорично висловилася про закриття шкіл в Україні.

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