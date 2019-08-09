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Став відомий головний претендент на пост глави Міносвіти України

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Міністерство освіти і науки України після формування нового уряду швидше за все очолить кандидат у народні депутати від "Слуги народу" Ганна Новосад.

Про це OBOZREVATEL стало відомо від джерела. За його даними, ймовірність її призначення на цю посаду становить 99%.

На сайті Міносвіти в досьє Новосад, відзначається, що вона народилася 28 липня 1990 року. У 2007 році закінчила Український гуманітарний ліцей при КНУ імені Тараса Шевченка. Ступінь бакалавра з політології отримала у 2011 році в Національному університеті "Києво-Могилянська академія".

У 2013 році отримала ступінь магістра європейських студій в Університеті Маастрихта, Нідерланди. Є стипендіатом Фонду Відкритого Суспільства.

Протягом 2012-2013 років стажувалася в аналітичних центрах Іспанії і Чехії, учасник українсько-канадської парламентської програми.

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Анна Новосад

Анна Новосад

"Українська правда"

У Міносвіти працює з 2014 року. З березня по листопад 2014 року обіймала посаду радника міністра, після чого в грудні 2017 очолила управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції МОН.

З грудня 2017 року – генеральний директор директорату стратегічного планування та європейської інтеграції. Вільно володіє англійською та німецькою мовами.

Примітно, що в інтерв'ю "Громадському" нинішня міністерка освіти Лілія Гриневич позитивно відгукувалася про Новосад як про фахівця.

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"Це дуже серйозна і підготовлена людина, я дуже рада, що вона буде працювати в парламенті. Я точно знаю, що це буде здоровий глузд і дуже професійний підхід до питань, тому що Ганна вже має досвід. Я, чесно кажучи, розраховую на певну інституційну пам'ять, яка буде пов'язана безпосередньо з діяльністю Ганни Новосад ", – говорила Гриневич.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше передбачалося, що посаду міністра освіти отримає експерт Сергій Бабак – доктор технічних наук, кандидат економічних наук, співзасновник Ukrainian Heritage Foundation, куратор освітнього спрямування Українського інституту майбутнього. 11-й номер у списку партії "Слуга народу".

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Особа
Лілія Гриневич
Місце
Україна
Тег
Міносвіти
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