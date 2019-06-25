Стартувала гаряча лінія МОН щодо вступної кампанії 2019 року

“Як розрахувати конкурсний бал?”, “Яку кількість заяв на контрактну і бюджетну форму можна подавати до вишів?” - відповіді на ці та багато інших питань тепер можна отримати не тільки у приймальних комісіях, але й на гарячій лінії Міністерства науки і освіти України. Про це повідомляє МОН на своєму сайті.

Гаряча лінія працюватиме до 9 серпня.

Нагадуємо також, що на сайті МОН створено окремий розділ “Вступна кампанія 2019”. Там можна знайти відеороз’яснення, інфографіки, перелік необхідних для вступу документів та відповіді на найпоширеніші питання щодо вступної кампанії.

25 і 26 червня з 11 до 17 години кожен бажаючий зможе протестувати свій електронний кабінет та потренуватися подавати заяву до вишу.

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