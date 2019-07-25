Стане яскравішим: у Києві відремонтують популярний університет

Фасад головного корпусу Київського національного університету імені Тараса Шевченка відремонтують до початку 2019-2020 нового навчального року. Планується зробити зовнішний вигляд споруди більш акуратнішим і яскравішим.

Як пише Всеосвіта, у приймальні головного корпусу університету повідомили, що тривають роботи зі зняття пошкодженої штукатурки (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Частина корпусу будівлі вже перефарбована, і візуально помітно, що новий відтінок червоного буде більш яскравим, ніж був дотепер", – йдеться в повідомленні

Корпус червоного кольору – головна і найстаріша будівля Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Збудований у стилі класицизму у 1837-1843 роках за проєктом італійського архітектора Вінченцо Беретті. Розташований на вулиці Володимирській у Києві.

Найстаріша будівля Київського національного університету імені Тараса Шевченка Телеканал 24

Найстаріша будівля Київського національного університету імені Тараса Шевченка Телеканал 24

Найстаріша будівля Київського національного університету імені Тараса Шевченка Вікіпедія

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські університети потрапили до світового топу.

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