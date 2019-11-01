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Стало відомо, за яким правописом писатимуть Всеукраїнський радіодиктант

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Всеукраїнський радіодиктант національної єдності відбудеться 8 листопада об 11:00, його писатимуть за новим українським правописом.

Основною локацією, де писатимуть радіодиктант, стане Національна бібліотека імені Володимира Вернадського, пише UA: Суспільне мовлення.

Текст на хвилях першого каналу Суспільного радіо UA: Українське радіо читатиме відомий мовознавець Олександр Авраменко. Цього року автор внесе у текст кілька елементів на перевірку нової редакції чинного правопису.

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Вперше диктант можна буде перевірити вже через 15 хвилин після його написання. Текст оприлюднять на сайтах суспільного мовника: UA: Українське радіо та UA: Cуспільне мовлення. За цей час (11:45-12:00) охочі зможуть надіслати свій текст (фото, скан або скріншот із вказаною зворотною адресою) на електронну скриньку rd@nrcu.gov.ua, або у приватні повідомлення на сторінці у Фейсбук UA: Українське радіо, або на вайбер – 097-107-107-9.

З 12:00 до 12:15 в прямому ефірі Олександр Авраменко проведе роботу над помилками. Автори безпомилкових диктантів отримають заохочувальні призи.

Стало відомо, за яким правописом писатимуть Всеукраїнський радіодиктант

Стало відомо, за яким правописом писатимуть Всеукраїнський радіодиктант

ТН-Экспресс

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше повідомлялось, що правила нового українського правопису не введуть на ЗНО.

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Тема
Освіта в Україні
Місце
Україна
Теги
освіта українська мова
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