Всеукраїнський радіодиктант національної єдності відбудеться 8 листопада об 11:00, його писатимуть за новим українським правописом.

Основною локацією, де писатимуть радіодиктант, стане Національна бібліотека імені Володимира Вернадського, пише UA: Суспільне мовлення.

Текст на хвилях першого каналу Суспільного радіо UA: Українське радіо читатиме відомий мовознавець Олександр Авраменко. Цього року автор внесе у текст кілька елементів на перевірку нової редакції чинного правопису.

Вперше диктант можна буде перевірити вже через 15 хвилин після його написання. Текст оприлюднять на сайтах суспільного мовника: UA: Українське радіо та UA: Cуспільне мовлення. За цей час (11:45-12:00) охочі зможуть надіслати свій текст (фото, скан або скріншот із вказаною зворотною адресою) на електронну скриньку rd@nrcu.gov.ua, або у приватні повідомлення на сторінці у Фейсбук UA: Українське радіо, або на вайбер – 097-107-107-9.

З 12:00 до 12:15 в прямому ефірі Олександр Авраменко проведе роботу над помилками. Автори безпомилкових диктантів отримають заохочувальні призи.

Стало відомо, за яким правописом писатимуть Всеукраїнський радіодиктант ТН-Экспресс

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше повідомлялось, що правила нового українського правопису не введуть на ЗНО.

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