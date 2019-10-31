Стало відомо, за що отримують додаткові гроші вчителі в Україні

Додаткові кошти до тарифної ставки вчителі в Україні отримують за вислугу років, престижність праці, перевірку зошитів, завідування кабінетом та інші.

Нещодавно політична партія "Голос" запропонувала скасувати надбавки педагогам і запровадити 40-годинний робочий тиждень. Проти цього протестували освітяни 29 жовтня в Києві.

Як пише Gazeta.ua, наразі ставка вчителя становить 18 годин. Так, спеціаліст отримує 3784 грн, педагог другої категорії 4073 грн, першої – 4361 грн, а вищої – 4649 грн.

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За престижність педагогічної праці можна отримати 20% від ставки. За перевірку зошитів з української мови і літератури та зарубіжної літератури – 20%, з іноземної – 10%, з математики – 15%.

Якщо вчитель завідує кабінетом інформатики, то ще додатково отримає до 13% від ставки, якщо іншим приміщенням – то до 10%.

Класне керівництво перших-четвертих класів оцінюється у 20%, а 5-11 – у 25%. За вчене звання "старший вчитель" можна отримати 10% від ставки до зарплати, а за "вчителя-методиста" – 15%.

Якщо у освітянина педагогічний стаж від трьох до 10 років, то він додатково отримає 10%, якщо до 20 років – 20%, а від 30 – 30%.

Нагадаємо:

Вчителі забили на сполох через правки щодо скасування надбавок вчителям і збільшення робочого часу до 40 годин на тиждень, які подали народні депутати політичної фракції "Голос" до проєкту закону про середню освіту. Педагоги вважають, що це погіршить умови праці.

У "Голосі" пояснили, що ініціатива навпаки гарантуватиме вищу зарплату.

Після цього профспілка освітян пригрозила страйком, якщо вимоги педагогів будуть ігнорувати.

Пропозиції партії “Голос” запровадити 40-годинний робочий тиждень для вчителів не підтримало також Міністерство освіти.

29 жовтня тисячі освітян зібралися на протест у Києві, під час якого лідер фракції “Голос” Святослав Вакарчук пообіцяв, що його команда зробить усе, щоб мінімальна зарплата вчителів була підвищена.

Стало відомо, за що отримують додаткові гроші вчителі в Україні Профспілка працівників освіти і науки України

Як повідомляв OBOZREVATEL, Новосад повідомила, що частині вчителів все ж підвищать зарплати.

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