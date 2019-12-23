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Стало відомо, яких вчителів катастрофічно бракує в Україні

1.8т
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Найбільше українським школам бракує вчителів фізики, бо на таку спеціальність вступає все менше абітурієнтів.

Як повідомляється у сюжеті ТСН, випускники вишів навідріз відмовляються йти працювати у школи, бо їх не влаштовує маленька зарплата, пише Моя Школа OBOZREVATEL (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

На думку керівниці експертної групи директорату вищої освіти і освіти дорослих Алли Рибалко, абітурієнтам важко скласти ЗНО з фізики і важко навчатися. Це відлякує молодь.

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"Такі, як я, незабаром підуть на пенсію. Немає заміни мені. Але ж скільки можна працювати? Не буду ж помирати в класі перед дітьми", – розповів 60-річний вчитель фізики Богдан Плисюк однієї зі шкіл Тернополя.

У Міністерстві освіти замислилися, як заохотити молодь вступати на педагогів-фізиків. За словами заступниці міністра освіти Любомири Мандзій, зараз в Україні не вистачає близько 100 вчителів, проте невдовзі ця цифра зросте.

"Ми будемо напрацьовувати новий підхід до оплати праці педагогам", – додала Мандзій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розповідалося, чому вчителі звільняються.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
школа
Місце
Україна
Теги
школа Міністерство освіти України викладач
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Для выращивания рапса физика не важна!
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
А зачем paгулям физика?
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