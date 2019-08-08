Стало відомо, які райони Києва готові приймати першокласників

Дніпровський та Голосіївський райони міста Києва повністю готові до прийому першокласників відповідно до стандартів Нової української школи.

Про це повідомили у Департаменті освіти і науки, опираючись на дані Міністерства освіти і науки України. Так, Київ є найкращим у реалізації виділених на реформу ресурсів, пише Главком.

Програма "Обладнання нового освітнього простору" повністю реалізована у Дніпровському та Голосіївському районах. Школи отримали парти, меблі, дидактичні матеріали та здійснили ремонти приміщень для першачків у повному обсязі.

"Успішною в реалізації районами є програма "Заміна вікон", де найкращі результати у Святошинському, Оболонському та Деснянському районах, які вже втілили свої плани на 2019 рік", – йдеться в повідомленні.

Архітектурну доступність найкраще реалізував в Києві Деснянський район. Виконано половину запланованих робіт, що зробило заклади освіти доступнішими для людей з інвалідністю. За програмою "Побутовий дріб’язок" найуспішнішим є Подільський район.

У Департаменті нагадують, що до початку нового навчального року залишилося менше місяця. Тому варто пришвидшити роботи над облаштуванням класів відповідно до стандартів НУШ. Тоді діти зможуть почати навчання у комфортних класах із необхідним для цього обладнанням та матеріалами.

НУШ Телеканал Z

Як повідомляв OBOZREVATEL, опубліковано ідеї оформлення, як цікаво оформити клас у стилі НУШ.

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