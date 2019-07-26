Стало відомо, які медичні довідки потрібно взяти до школи чи дитсадка

З пакетом документів для прийому в школу чи дитсадок навчальний заклад вимагатиме довідку, що дитина здорова.

Як пише Ye.ua, для відвідування школи чи дитячого садочка у 2019 році потрібно кожній дитині мати довідку форми № 086-1/0 "Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду".

"Її видає сімейний лікар, з яким була підписана декларація. Термін дії довідки становить один рік. Для першокласників і дітей, які вперше йдуть до садочків потрібна довідка форми № 063/о "Карта профілактичних щеплень". Якщо дитина отримала додаткові щеплення або ревакцинацію, цю довідку потрібно оновити та знову принести до навчального або дошкільного закладів", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що більше не потрібно медичну карту дитини (форма № 026/о), яку раніше вимагали. Це скасовано рішенням Міністерством охорони здоров'я у березні 2018 року.

При необхідності лікар може направити дитину на вакцинацію, аналізи або до вузьких спеціалістів.

Медичні довідки для школи та дитсадка Твоє Місто

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