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Стало відомо, як українці ставляться до електронних книг: результати опитування

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Електронним книгам надали перевагу 21% українських читачів, аудіокнижкам – лише 4%, а 74% зазначили, що краще читати в паперовому форматі.

Про це свідчать результати соціологічного опитування, яке провели в листопаді 2019 року. Воно показало, що найбільше тих, хто надає перевагу паперовим книжкам (80%), перебувають у віковій категорії від 40 років, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на Читомо.

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У молодших категоріях популярність електронних книжок фіксувалася удвічі частіше, ніж у старших вікових груп (приблизно 35% проти 15%).

Друковані книжки популярніші в західних регіонах України (83%), а найрідше цей формат обирають у південному і східному регіонах (71% і 66%). Участь у дослідженні взяло 1 805 респондентів у віці від 18 років з усіх регіонів України, окрім окупованих територій.

Стало відомо, як українці ставляться до електронних книг

Стало відомо, як українці ставляться до електронних книг

www.vydra.net.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, визначено 100 головних книг XXI століття.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
Освіта в Україні
Місце
Україна
Теги
книги опрос освіта
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Лично я предпочитаю аудиокниги. Сейчас уже набралось под 10 тысяч и это 6,5 Тб.
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