Стало відомо, як українці ставляться до електронних книг: результати опитування

Електронним книгам надали перевагу 21% українських читачів, аудіокнижкам – лише 4%, а 74% зазначили, що краще читати в паперовому форматі.

Про це свідчать результати соціологічного опитування, яке провели в листопаді 2019 року. Воно показало, що найбільше тих, хто надає перевагу паперовим книжкам (80%), перебувають у віковій категорії від 40 років, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на Читомо.

У молодших категоріях популярність електронних книжок фіксувалася удвічі частіше, ніж у старших вікових груп (приблизно 35% проти 15%).

Друковані книжки популярніші в західних регіонах України (83%), а найрідше цей формат обирають у південному і східному регіонах (71% і 66%). Участь у дослідженні взяло 1 805 респондентів у віці від 18 років з усіх регіонів України, окрім окупованих територій.

Стало відомо, як українці ставляться до електронних книг www.vydra.net.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, визначено 100 головних книг XXI століття.

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