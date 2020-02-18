Стало відомо, як у дитсадках "ЛНР" батькам "промивають мозок"

У дитсадках "ЛНР" батьків змусили пройти патріотичне анкетування з нагоди святкування 75-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць. Анкета мала назву "Виховаємо юного громадянина", пише Моя Школа OBOZREVATEL (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Контроль за промиванням мізків в ЛНР. На окупованих територіях в дитячих садочках проводять ось таке обов'язкове анкетування батьків", – написав Компанієць.

Так, батьки повинні були відповісти на такі питання: "Чи читаєте ви з дитиною художні твори про Велику Вітчизняну війну?", "Чи слухаєте з дитиною пісні воєнних років?", "Чи є у вашій сім'ї ветерани Великої Вітчизняної війни, військовослужбовці, учасники бойових дій у гарячих точках?" та інші.

Анкетування батьків Facebook Volodymyr Kompaniiets

Інформація обурила користувачів соцмережі.

"А зворотна сторона – така ж форма, тільки на сусідів. Ну щоб відразу доносити можна було", "Якщо це правда, то це жах", "Готують до побудови економічного хабу і створення інвестиційного буму", – написали в коментарях.

Скріншот коментарів

Скріншот коментарів

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явилися фото закривавлених дітей зі скандального календаря, який розвісили до 75-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні в одному з дитсадків Москви (Росія).

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