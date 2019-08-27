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Стала відома середня зарплата працівників Міністерства освіти

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Середня заробітна плата міністра освіти і науки Лілії Гриневич становить 41 243 гривень, а її першого заступника – 49 660 гривень, за період з січня по липень 2019 року, у розрахунку на один місяць.

Як повідомили у пресслужбі Міністерства освіти і науки України, середній заробіток державного секретаря – 75 941 гривень. Заступники міністра отримують середні заробітні плати від 43 тисяч до 47 тисяч гривень, пише "Коментар".

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Станом на 1 серпня 2019 року, штатна чисельність працівників МОН становить 412 осіб. Проте фактична чисельність – 361 людина.

Зазначається, що оклади працівників міністерства, згідно штатним розкладом на 2019 рік, стартують від 9 732 гривень. Найбільший оклад у державного секретаря – 24 тисячі гривень, у міністра – 16 тисяч гривень, а в першого заступника міністра – 15 тисяч гривень.

Стала відома середня зарплата працівників Міністерства освіти

Як повідомляв OBOZREVATEL, Гройсман розповів, як зросте оплата праці освітян.

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Тема
Освіта в Україні
Особа
Лілія Гриневич
Місце
Україна
Теги
Міністерство освіти України зарплата
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