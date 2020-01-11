Стало відомо, скільки матимуть днів відпустки вчителі і викладачі в Україні

В Україні працівники освіти з 2020 року матимуть щорічну основну відпустку тривалістю від 28 до 56 календарних днів у залежності від посади.

Зазначається, що за другий та наступні роки роботи відпустка надається згідно з графіками, які затверджуються власником установи, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на Освіта.ua.

"Особам, які працюють в установі на умовах неповного робочого часу, у тому числі особам, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, надається щорічна основна відпустка повної тривалості", – йдеться в повідомленні.

Стало відомо, скільки матимуть відпустки вчителі і викладачі в Україні Педагогічна преса

Так, 10 липня 2019 року минулий уряд ухвалив Постанову № 694, яка набула чинності 1 січня 2020 року. Згідно з нею, працівники освіти матимуть такі відпустки:

Відпустка для освітян України з 2020 року Скріншот

Відпустка для освітян України з 2020 року Скріншот

Відпустка для освітян України з 2020 року Скріншот

Відпустка для освітян України з 2020 року Скріншот

Відпустка для освітян України з 2020 року Скріншот

Відпустка для освітян України з 2020 року Скріншот

Відпустка для освітян України з 2020 року Скріншот

Відпустка для освітян України з 2020 року Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Міносвіти назвали причину, чому вихователям дитсадків не збільшать відпустку.

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