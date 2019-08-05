Стало відомо, скільки коштує зібрати дитину до школи у 2019 році

Щоб зібрати п'ятикласника до школи в новий навчальний рік 2019-2020, батькам доведеться мінімально заплатити приблизно 3 500 гривень.
Як пишуть Подробиці, у порівнянні з 2018 роком – це на 500 грн більше, враховуючи оптові знижки в інтернеті.
"Найбільше грошей піде за набір товстих зошитів (255 грн – 15 шт.), рюкзак (478 грн), демісезонне взуття (370 грн), дитячу сорочку (295 грн), оскільки за рік ці товари в середньому подорожчали на 80-130 грн", – йдеться у повідомленні.
Але є діти, які орієнтуються на блогерів, і просять своїх батьків купувати саме такі речі, як і в них. Так, школярі вибирають місткі рюкзаки, часто зі шкіри, а сумки – з міцної тканини. Кольори – вважають за краще хакі, синій, коричневий, темно-червоний. Такий необхідний атрибут коштуватиме 1-1,5 тис. гривень.
Батькт, які мають вперше зібрати дитину у перший клас, можуть орієнтуватись на стандартний набір першокласника:
ручки кулькові;
олівці кольорові;
олівці графітні;
зошити;
обкладинки для зошитів;
обкладинки для підручників;
ластик;
ножиці;
лінійки;
точилка;
підставка для підручників;
альбом для малювання;
пензлики;
фарби;
клей;
кольоровий папір/картон;
пластилін;
пенал;
папка для зошитів.
У середньому такий набір коштуватиме 300-350 грн. Якщо до цього додати вартість шкільної форми, рюкзака і форми для занять фізкультурою, тоді стане зрозуміло, скільки коштує зібрати дитину у 1 клас.
Підготовка до школи
Молодий буковинець
Як повідомляв OBOZREVATEL, Супрун розповіла, без яких щеплень не пустять дитину до школи.
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