Стало відомо, скільки абітурієнтів не склали ЗНО з української мови та інших предметів

Український центр оцінювання якості освіти провів засідання експертної комісії з визначення порога "склав-не склав" для тестів з української мови і літератури, математики та фізики. Уже відомо, скільки абітурієнтів не набрали мінімальну кількість балів і не склали тестування.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.12.00. Так, поріг тестових балів з української мови і літератури члени експертної комісії вирішили залишити таким як і торік - 23. У зв’язку з цим, 15,8% абітурієнтів, які писали обов’язкові тести, їх не склали (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).

Кількість учасників ЗНО, які не склали тест, становить 53 613 особи. Загальна кількість учасників тестування була майже 340 тисяч.

Слід зазначити, що для цьогорічних абітурієнтів з Одеської, Закарпатської і Чернівецької областей, які навчалися у школах з румунською, угорською і молдавською мовами, збільшили шанси вступити до українських навчальних закладів. Учасникам ЗНО встановили адаптивний поріг на рівні від 14-23 балів. Ці бали їм перерахують у 100 рейтингових балів.

Результати ЗНО 2019 Politeka

Максимальну кількість тестових балів з української мови та літератури отримали лише 17 абітурієнтів.

Іспит з математики не склали 28 215 з 155 319 випускників, що становить 18.17%. Поріг з цього предмету також залишився на минулорічному рівні – 11. Проте з математики значно більше абітурієнтів отримали 200 балів – 98 осіб.

З фізики поріг експерти підняли до 13 балів. Тому 200 балів з цього предмету не отримав ніхто. Не склали ЗНО з фізики 3 204 абітурієнти з 21407 осіб, що становить 14.97%.

Уже завтра, 14 червня, на інформаційних сторінках учасників тестування розмістять результати ЗНО із зазначених предметів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережу виклали кумедні висловлювання з творів випускників на тестуванні зовнішнього незалежного оцінювання з української мови у 2019 році.

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