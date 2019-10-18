Стало відомо, що підвищує успішність школярів під час уроків

Фізична розминка під час уроку допомагає істотно поліпшити успішність школярів у віці від 3 до 14 років.

Це показало комплексне дослідження Лондонського університету. Фахівці вивчили кілька схем фізичної активності, виділивши найефективніші (дітям пропонували робити "стрибок зіркою", бігати на місці), пише Мел з посиланням на Telegraph.

"За підсумками дослідження виявилося, що "фізично активні" уроки три рази в тиждень протягом двох років впливають на успіхи в математиці і орфографії. Різниця, виявлена ​​у дітей 8-9 років з різних груп за рівнем фізичної активності, дорівнювала додатковому чотиримісячному курсу навчання", – йдеться в повідомленні.

Загальна успішність на уроці поліпшиться на 80%, а результати іспитів – на 36%, якщо дитина буде розминатись. На думку експертів, це покращує роботу пам'яті. Найефективнішою з форм розминок визнані "стрибки зіркою".

"Зростання фізичної активності та поліпшення освітніх результатів - це результат досить простих фізичних вправ. Вчителі можуть легко включити їх в існуючу навчальну програму ", – додав один з авторів дослідження, доктор Томмі ван Стін з Лейденського університету.

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