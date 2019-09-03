Стало відомо, що буде з вчителями, які не складуть ЗНО

Колишній міністр освіти та науки Лілія Гриневич повідомила, що вчителям, які не складуть ЗНО, нічого не загрожує. Оскільки це є частиною добровільної сертифікації, де педагоги випробують свої сили.

Гриневич розповіла в інтерв'ю "ДС", що впевнена в тому, що іспит для вчителів пройде за планом – у жовтні 2019 року.

"Це є частина сертифікації, яка наразі проходить пілотування. Поки це добровільно. Сертифікація складається з двох частин. Перша – тестування. Друга – демонстрація того, як вчитель працює під час уроків з дітьми. Державна служба якості освіти за відповідними критеріями буде оцінювати їхні навички", – наголосила ексміністр.

За сумою набраних балів ЗНО та оцінки роботи вчителя в класі буде визначено, хто пройшов сертифікацію, а хто ні. Педагоги, які вдало складуть цей іспит, з 2020 року отримають 20% надбавки до заробітної плати.

"Ми таким чином хочемо виявити найкращих – так званих агентів змін, на яких може спиратися реформа НУШ і які зможуть ділитися своїми знаннями з колегами. Я сподіваюся, що через декілька років принцип атестації, до якої наразі дуже багато претензій, зможе замінити сертифікація", – додала Гриневич.

ЗНО для вчителів Уездные новости

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчителька-переселенка з Макіївки склала ЗНО на 200 балів.

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