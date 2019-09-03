Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Новини Моя Школа

Стало відомо, що буде з вчителями, які не складуть ЗНО

711 Читати матеріал російською

Колишній міністр освіти та науки Лілія Гриневич повідомила, що вчителям, які не складуть ЗНО, нічого не загрожує. Оскільки це є частиною добровільної сертифікації, де педагоги випробують свої сили.

Гриневич розповіла в інтерв'ю "ДС", що впевнена в тому, що іспит для вчителів пройде за планом – у жовтні 2019 року.

"Це є частина сертифікації, яка наразі проходить пілотування. Поки це добровільно. Сертифікація складається з двох частин. Перша – тестування. Друга – демонстрація того, як вчитель працює під час уроків з дітьми. Державна служба якості освіти за відповідними критеріями буде оцінювати їхні навички", – наголосила ексміністр.

Новини
В яких регіонах України випускники найкраще здали ЗНО-2019: опубліковано рейтинг

За сумою набраних балів ЗНО та оцінки роботи вчителя в класі буде визначено, хто пройшов сертифікацію, а хто ні. Педагоги, які вдало складуть цей іспит, з 2020 року отримають 20% надбавки до заробітної плати.

"Ми таким чином хочемо виявити найкращих – так званих агентів змін, на яких може спиратися реформа НУШ і які зможуть ділитися своїми знаннями з колегами. Я сподіваюся, що через декілька років принцип атестації, до якої наразі дуже багато претензій, зможе замінити сертифікація", – додала Гриневич.

ЗНО для вчителів

ЗНО для вчителів

Уездные новости

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчителька-переселенка з Макіївки склала ЗНО на 200 балів.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Освіта в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Освіта в Україні
Місце
Україна
Теги
Міністерство освіти України ЗНО
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані