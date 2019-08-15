Стало відомо, коли в Україні пройде перший дзвоник

Святкова лінійка в більшості навчальних закладах України відбудеться 1 вересня, а в деяких школах перший дзвоник пройде 2 вересня.

Зазначається, що шкільні установи мають право самостійно обирати формат і дату святкування. Через те, що у 2019 році 1 вересня припадає на неділю, батьки спантеличені і не знають, коли відбудеться свято першого дзвоника, пише 24 канал.

"Щорічно на початку вересня шкільні заклади зустрічають учнів святковою лінійкою. Цьогоріч вона відбудеться 1 вересня, не зважаючи на те, що це вихідний день. Натомість деякі школи святкуватимуть перший дзвоник тоді ж, коли усі діти підуть до школи – 2 вересня", – йдеться в повідомленні

Тому найкращий варіант для батьків – дізнатися дату проведення свята у шкільній установі напередодні.

Шкільна лінійка Opinion

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні дітей без щеплень не пускатимуть до шкіл і садків.

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