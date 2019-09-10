Стало відомо, коли повноцінно запрацює офіс освітнього омбудсмена

На початку листопада 2019 року освітній омбудсмен та його офіс розпочнуть повноцінну роботу.

Про це повідомив освітній омбудсмен Сергій Горбачов під час зустрічі з міністром освіти і науки Ганною Новосад. За його словами, офіс планує щомісяця робити аналітику щодо звернень громадян, пише пресслужба Міністерства освіти та науки.

"Ми будемо робити аналітику про те, які звернення надходили, яка тематика, які шляхи вирішення пропонував офіс освітнього омбудсмена. Ми зараз затверджуємо штатний розпис. У нас буде 5 людей в юридичному відділі, буде сектор роботи зі зверненнями, сектор нормативно-правової роботи. Ми вже розпочали роботу над пропозиціями до проєкту Закону “Про повну загальну середню освіту”. Там є моменти, які мене, як освітнього омбудсмена, дуже цікавлять", – пояснив Горбачов.

Також зазначається, що Новосад внесе освітнього омбудсмена в обов’язковий перелік членів Колегії МОН, що включаються туди за посадою.

Сергій Горбачов Пресслужба МОН

Як повідомляв OBOZREVATEL, освітній омбудсмен дав поради батькам, як вирішувати проблеми в школі.

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