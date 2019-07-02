Вступна кампанія-2019 в Україні: опубліковані правила та важливі дати

Міністр освіти та науки Лілія Гриневич повідомила, що активна фаза вступної кампанії в Україні триватиме весь липень 2019 року.

Як передає пресслужба Міністерства освіти та науки, до 31 липня абітурієнти повинні будуть принести необхідні документи до вишів. До 12:00 1 серпня триватиме зарахування на бюджетні місця, а на контракт – до 30 вересня (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

Рейтингові списки вступників на навчання за кошти держбюджету оприлюднять 26 липня.

"Так, 1 липня – старт реєстрації електронних кабінетів і завантаження в них документів, 10 липня – старт прийому заяв і документів, з 1 по 10 липня триватиме також проведення творчих конкурсів", – повідомила міністр.

Подання заяв завершиться о 18:00 22 липня для тих, хто вступає на основі лише сертифікатів ЗНО та творчих конкурсів. Водночас до 18:00 16 липня треба буде подати заяви тим особам, що вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів.

"Я хочу підкреслити – не треба намагатися все зробити в перший день і перевантажувати систему, у всіх буде достатньо часу", – зазначила Гриневич.

Заяви в електронній формі треба подавати вступникам на бакалавра, магістра (медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування) і молодшого спеціаліста на базі 11 класів.

Вступ-2019 Прес-служба Міністерства освіти та науки України

Вступ-2019 Прес-служба Міністерства освіти та науки України

Вступ-2019 Прес-служба Міністерства освіти та науки України

Як повідомляв OBOZREVATEL, стартувала гаряча лінія МОН щодо вступної кампанії 2019 року.

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