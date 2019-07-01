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Стало відомо, хто в 2019 році буде мати пільги при вступі до вузу в Україні

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У 2019 році вступити до закладу вищої освіти за підсумками співбесіди, замість ЗНО, зможуть три категорії абітурієнтів, а за результатами вступних іспитів - майже десять.

Як розповіла Osvita.ua державний експерт МОН Анжеліка Кернична, деяких вступників можуть перевести на вакантні місця держзамовлення. Це, наприклад, такі категорії (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки):

  • діти загиблих захисників України;

  • особи з інвалідністю І-ІІ групи;

  • внутрішньо переміщені особи;

  • діти з багатодітних сімей;

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Так, право на вступ за співбесідою мають:

  • особи з інвалідністю внаслідок війни;

  • деякі категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, і їм закон гарантує це право;

  • особи, які неспроможні відвідувати заклад вищої освіти за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення.

Вступ-2019

Вступ-2019

24tv.ua

За вступними іспитами, замість ЗНО, можуть вступати:

  • особи, які є постраждалими учасниками Революції Гідності та учасниками бойових дій;

  • діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа;

  • особи, яким було відмовлено в реєстрації на ЗНО у 2019 році через неможливість створення спеціальних умов для його проходження;

  • особи, які не брали участь в ЗНО-2019 через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, які можуть бути перешкодою для проходження тестування;

  • особи, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї після 1 січня 2019 року;

  • особи, які проживають на території, яка є місцем проведення АТО чи ООС або переселилися з неї після 1 січня 2019 року;

  • особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані), починаючи з 1 грудня 2018 року;

  • громадяни України, які здобули повну загальну середню освіту за кордоном у рік вступу.

За словами Керничної, якщо пільговики хочуть вступити на місця держзамовлення, для них обов'язковою умовою є наявність результатів зовнішнього незалежного оцінювання. Здача вступних іспитів означає проходження на контракт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кількість бюджетних місць на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів в українських вишах зросла майже на одну тисячу.

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Тема
Освіта в Україні
Місце
Україна
Тег
освіта
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