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Стало відомо, хто очолить освітній комітет Верховної Ради

1.6т Читати матеріал російською

Народний депутат від політичної сили "Слуга народу" Сергій Бабак очолить парламентський Комітет з питань науки і освіти.

Про це стало відомо НВ. У команді президента Володимира Зеленського він виступав в якості експерта відповідного напряму.

"Бабак – доктор технічних наук, кандидат економічних наук. Економічну освіту здобув в Київському національному економічному університеті та в Единбурзькому університеті Нейпіра. Також закінчив юридичний факультет Університету новітніх технологій і Ужгородський національний університет за спеціальністю "Психологія", – йдеться в повідомленні.

Сергій Бабак

Сергій Бабак

UAportal

Новини
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Новообраний народний депутат є директором освітніх програм в Українському інституті майбутнього. Бабак раніше займав посаду члена Національного агентства щодо забезпечення якості вищої освіти, проректора і радника ректора Університету новітніх технологій.

Також новообраний нардеп погодився з тим, що для забезпечення зарплат вчителям на рівні 4 тисяч доларів на місяць вистачить лише 200 млн доларів на рік. Пізніше в команді новообраного президента визнали помилку в обчисленнях. Насправді відповідні витрати склали б більше 21,5 млрд доларів на рік.

Комітети ВРУ

Комітети ВРУ

Конкурент

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 серпня в ЗМІ з'явився короткий список претендентів на посади голів фракцій Верховної Ради. Уже 5 серпня став відомий попередній список кандидатів на пост заступників глави фракції та очільників парламентських комітетів від партії "Слуга народу".

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Особа
Сергій Бабак
Місце
Україна
Теги
"Слуга Народу" Верховна Рада України
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