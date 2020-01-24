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Стало відомо, чому важливо школярам видавати кишенькові гроші

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Дитині важливо давати кишенькові гроші, тому що це робить її більш самостійною, впевненішою в собі та вчить рахувати, планувати і економити.

Батьки не завжди розуміють, навіщо дошкільнятам чи школярам особисті гроші. Проте, коли в малюка з'являються кишенькові гроші, він відчуває себе дорослим, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на Наша мама.

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"Дитина перестає випрошувати в батьків гроші "на шоколадку" чи "на жуйку", "на журнал", а починає сама ними розпоряджатися і думати, що купити і коли", – йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що видача кишенькових грошей формує навички правильного поводження з ними. Адже коли сума обмежена, це змушує дитину порівнювати різні варіанти витрат і вибирати найкращий. Так відточується вміння розставляти пріоритети.

Стало відомо, чому важливо школярам видавати кишенькові гроші

Стало відомо, чому важливо школярам видавати кишенькові гроші

rodyna.in.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше опублікували поради для батьків, як правильно виховати вундеркінда.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Теми
виховання Батьки і діти
Теги
діти школа
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