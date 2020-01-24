Дитині важливо давати кишенькові гроші, тому що це робить її більш самостійною, впевненішою в собі та вчить рахувати, планувати і економити.

Батьки не завжди розуміють, навіщо дошкільнятам чи школярам особисті гроші. Проте, коли в малюка з'являються кишенькові гроші, він відчуває себе дорослим, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на Наша мама.

"Дитина перестає випрошувати в батьків гроші "на шоколадку" чи "на жуйку", "на журнал", а починає сама ними розпоряджатися і думати, що купити і коли", – йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що видача кишенькових грошей формує навички правильного поводження з ними. Адже коли сума обмежена, це змушує дитину порівнювати різні варіанти витрат і вибирати найкращий. Так відточується вміння розставляти пріоритети.

Стало відомо, чому важливо школярам видавати кишенькові гроші rodyna.in.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше опублікували поради для батьків, як правильно виховати вундеркінда.

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