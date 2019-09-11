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Стало відомо, чому діти починають різко хворіти, коли йдуть до школи

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Основними причинами захворювань дітей під час навчального року є низька фізична активність, нестача вітамінів та погана організація шкільного харчування.

Головним винуватцем неінфекційних захворювань лікарі називають гіподинамію (недостатню фізичну активність), перевтому, неправильне харчування, а також споживання алкоголю і сигарет, пише Наша мама.

Також хвороби виникають через серйозні порушення харчування, які часто зустрічаються серед старшокласників.

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"Близько 10% дітей мають низьку масу тіла або поганий темп росту, що говорить про хронічне недоїдання. А 10-12% підлітків страждають від захворювань шлунково-кишкового тракту і неправильного обміну речовин", – йдеться в повідомленні.

Школярам слід менше вживати солі, спецій, цукру, ароматизаторів, барвників, консервантів та інших шкідливих харчових добавок, які призводять до ожиріння, зайвої ваги і інших проблема зі здоров'ям. Тому продукти дитячого харчування повинні відрізнятися від аналогічних продуктів масового споживання.

Зазначається, що нестача вітамінів призводить до порушень росту і розвитку, зниження пам'яті та уваги, підвищує ризик простудних захворювань. Адже високі інтелектуальні навантаження збільшують потребу в вітамінах та мікроелементах. Необхідно частіше їсти рибу, кисломолочні продукти, рослинні масла, овочі, фрукти, а також в зимовий сезон приймати вітаміни.

Захворювання у школярів

Захворювання у школярів

Depo.Київ

Як повідомляв OBOZREVATEL, українців обурило харчування дітей в одній з київських шкіл.

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Теми
школа Батьки і діти
Місце
Україна
Теги
діти хвороба школа
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