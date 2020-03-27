Учасникам пробного ЗНО не повернуть кошти, якщо вони не будуть присутні на тестуванні. Але пізніше вони зможуть отримати комплект матеріалів.

Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти. У 2020 році вартість пробного тестування становила від 138 до 150 гривень в залежності від регіону.

"Повернення коштів учасникам пробного тестування не передбачено, оскільки вже здійснено заходи щодо підготовки та проведення пробного ЗНО (друк тестових матеріалів, створено робочі місця для учасників тощо)”, – вказано у відповіді на запит.

Стало відомо, чи можуть учасникам повернути гроші за пробне ЗНО в разі неявки Главком

Протягом трьох робочих днів учасник має право отримати комплект матеріалів пробного ЗНО. Для цього він повинен звернутися в пункт проведення тестування, адресу якого можна дізнатися у запрошенні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експертка назвала причини, чому не скасують ЗНО-2020 в Україні.

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