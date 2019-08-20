Стало відомо, чи готові школи і дитсади України до нового начального року

У вересні 2019 року близько 430 тисяч дітей підуть в перший клас Нової української школи. Заклади освіти готові до нового навчального року на 82%, погана ситуація лише в Миколаївській та Херсонській областях.

Для реалізації реформи за останні роки удосконалили освітнє середовище, змінили зміст освіти та підготовку вчителів. Зазначається, що найбільше першачків у Києві, Дніпропетровській та Львівській областях, пише Освіторія з посиланням на Міністерство освіти та науки.

"Усі підручники для 1 класів уже знаходяться в школах. Підручники для 2 класу вже доставили в області", – йдеться в повідомленні.

Підготовка до нового навчального року Міністерство освіти та науки

Підготовка до нового навчального року Міністерство освіти та науки

Підготовка до нового навчального року Міністерство освіти та науки

За результатами першого року НУШ, найчастіше школярі розповідають про однокласників та вчителів (понад 90%), близько 85% школярів згадують курс "Я досліджую світ" та "Математику".

Підготовка до нового навчального року Міністерство освіти та науки

Підготовка до нового навчального року Міністерство освіти та науки

Вчителі, які більш позитивно сприйняли нововведення та запропоновані способи підвищення кваліфікації, демонструють вищу успішність учнів.

Підготовка до нового навчального року Міністерство освіти та науки

Підготовка до нового навчального року Міністерство освіти та науки

Підготовка до нового навчального року Міністерство освіти та науки

У Міносвіти зауважили, що в Україні народжується все менше дітей. Близько 26 тисяч дітей знаходиться у черзі в дитячі садки. За 2019 рік найбільше нових місць виділили у Київській, Львівській та Одеській областях.

Підготовка до нового навчального року Міністерство освіти та науки

Підготовка до нового навчального року Міністерство освіти та науки

Найбільші черги зберігаються в Чернівецькій, Херсонській та Рівненській областях: там більше 4 дітей чекають, щоб отримати місце. Основна проблема – брак кадрів, готових працювати вихователями.

Підготовка до нового навчального року Міністерство освіти та науки

У Києві та Сумській області найкраще використали субвенцію з держбюджету на НУШ. Загалом, діє понад 800 опорних шкіл і більше 1300 філій.

Підготовка до нового навчального року Міністерство освіти та науки

За останні роки значно більше стало інклюзивних груп та класів. В Україні працює 575 інклюзивно-ресурсних центрів.

Підготовка до нового навчального року Міністерство освіти та науки

Як повідомляв OBOZREVATEL, в українських школах навчатимуть фінансової грамотності.

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