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Стали відомі виші України, які прийняли найбільше бюджетників

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Найбільше бюджетників у рамках вступної кампанії-2019 прийняв Київський політехнічний інститут імені Сікорського та Київський національний університет імені Шевченка.

Про це повідомила міністр освіти Лілія Гриневич під час пресконференції. Найвища кількість рекомендацій на бюджет також у Львівській політехніці, Львівському національному університеті імені Франка та Харківському національному університеті імені Каразіна, пишуть Факти.

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"Найбільше заяв вступники подавали на такі спеціальності, як Міжнародні економічні відносини, Міжнародне право, Міжнародні відносини, Журналістика, Політологія, Медична психологія, Стоматологія. Найбільші прохідні бали були на зазначені спеціальності", – йдеться у повідомленні.

За словами Гриневич, у Міністерстві освіти та науки працюють над тим, аби зробити інженерні спеціальності та природничі науки популярнішими серед абітурієнтів.

Підсумки вступної кампанії-2019

Підсумки вступної кампанії-2019

Укрінформ

Як повідомляв OBOZREVATEL, кожен восьмий абітурієнт в Україні відмовився від бюджету.

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Тема
Освіта в Україні
Особа
Лілія Гриневич
Місце
Україна
Теги
Київський Національний університет імені Тараса Шевченка рейтинг Міносвіти освіта
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