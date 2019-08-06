Стали відомі виші України, які прийняли найбільше бюджетників

Найбільше бюджетників у рамках вступної кампанії-2019 прийняв Київський політехнічний інститут імені Сікорського та Київський національний університет імені Шевченка.

Про це повідомила міністр освіти Лілія Гриневич під час пресконференції. Найвища кількість рекомендацій на бюджет також у Львівській політехніці, Львівському національному університеті імені Франка та Харківському національному університеті імені Каразіна, пишуть Факти.

"Найбільше заяв вступники подавали на такі спеціальності, як Міжнародні економічні відносини, Міжнародне право, Міжнародні відносини, Журналістика, Політологія, Медична психологія, Стоматологія. Найбільші прохідні бали були на зазначені спеціальності", – йдеться у повідомленні.

За словами Гриневич, у Міністерстві освіти та науки працюють над тим, аби зробити інженерні спеціальності та природничі науки популярнішими серед абітурієнтів.

Підсумки вступної кампанії-2019 Укрінформ

Як повідомляв OBOZREVATEL, кожен восьмий абітурієнт в Україні відмовився від бюджету.

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