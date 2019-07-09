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Стали відомі імена претендентів на посаду освітнього омбудсмена України: хто вони

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Комісія при Міністерстві освіти та науки України рекомендувала три кандидатури на посаду освітнього омбудсмена: голову правління громадської організації, шкільного директора та заступника директора Державної установи “Центр пробації”.

За словами міністра освіти і науки Лілії Гриневич, рішення про призначення конкретної кандидатури приймуть до кінця тижня та опублікують на сайті відомства у п‘ятницю, 12 липня, пише пресслужба МОН (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

Щоб суспільство могло ознайомитися з претендентами, оприлюднено їхні короткі відеопредставлення на офіційній сторінці Facebook Міністерства освіти і науки.

"Ми будемо зважати на коментування цих відеопредставлень, бо розуміємо, наскільки це суспільно важлива посада. Люди хочуть знати, хто захищатиме їхні права", – повідомила міністр.

Серед кандидатів на посаду – Ващук Олеся Петрівна, голова правління громадської організації "Міжнародна фундація розвитку", яка займається захистом прав українців та консультуванням громадян щодо цього.

"Я професійний юрист, доктор юридичних наук. Активно беру участь у правозахисних проектах. Добре розумію, який обсяг робіт очікує освітнього омбудсмена, які ключові питання потрібно вирішувати", – розповіла Ващук.

Комісія також рекомендувала до розгляду міністром Горбачова Сергія Івановича, директора спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 148 імені Івана Багряного з поглибленим вивченням української мови та літератури міста Києва.

"Робота директора школи – кожного дня вирішувати конфлікти. Саме тому моє прагнення зробити освіту якіснішою знайшло логічне продовження в тому, що я подався на посаду омбудсмена. Я думаю, що важливо побудувати в усіх регіонах України громадські приймальні для захисту прав", – зазначив Горбачов.

Одна з претендентів на посаду – Яковець Ірина Станіславівна, перший заступник директора Державної установи "Центр пробації".

"Я доктор юридичних наук, фаховий юрист. Маю досвід судового захисту прав, я співпрацювала з багатьма міжнародними організаціями. Омбудсмен має виступати медіатором у всіх складних справах, які стосуються конфліктів в освітній сфері. Я буду це робити і в мене буде для цього команда", – розповіла Яковець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 25 школах України з вересня 2019 року впровадять програму, яка пропонує сучасні підходи для соціального, емоційного та етичного навчання – SEE Learning.

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Тема
Освіта в Україні
Особа
Лілія Гриневич
Місце
Україна
Теги
Міносвітиосвіта
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