Стала відома причина масових отруєнь в школі Рівного

Лабораторний центр повідомив попередню причину отруєння школярів в Рівному.
В учнів школи в Рівному виявили норовірусну інфекцію. Про це повідомляє rv.rivne.media з посиланням на заяву керівника обласного лабораторного центру Романа Сафонова.
rv.suspilne.media
На сьогоднішній день гостру кишкову інфекцію виявили вже у 38 школярів молодших класів, одну першокласницю госпіталізували.
Всі діти скаржаться на температуру і сильну нудоту.
Сама інфекція передається харчовим і контактно-побутовим шляхом.
На території шкільній їдальні інфекцію не знайшли, але Госпродпотребслужба заявила, що обстеження ще не закінчені.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в школі Рівного трапився страшний інцидент з отруєнням.
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