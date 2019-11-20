Стала відома причина масових отруєнь в школі Рівного

Лабораторний центр повідомив попередню причину отруєння школярів в Рівному.

В учнів школи в Рівному виявили норовірусну інфекцію. Про це повідомляє rv.rivne.media з посиланням на заяву керівника обласного лабораторного центру Романа Сафонова.

rv.suspilne.media

На сьогоднішній день гостру кишкову інфекцію виявили вже у 38 школярів молодших класів, одну першокласницю госпіталізували.

Всі діти скаржаться на температуру і сильну нудоту.

Сама інфекція передається харчовим і контактно-побутовим шляхом.

На території шкільній їдальні інфекцію не знайшли, але Госпродпотребслужба заявила, що обстеження ще не закінчені.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в школі Рівного трапився страшний інцидент з отруєнням.

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