Перший етап сертифікації – зовнішнє незалежне оцінювання учителів початкової школи, відбудеться 29 лютого.

Як повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти, тест міститиме 100 завдань з вибором однієї правильної відповіді, на виконання яких відведено 180 хвилин, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

Нагадаємо, реєстрація для участі у сертифікації триватиме до 31 січня 2020 року. Для зареєстрованих буде створено "Кабінет учасника сертифікації". Результати першого етапу стануть відомі не пізніше 18 березня.

Учасники сертифікації, які за підсумками проходження незалежного тестування наберуть менше ніж 60% від максимальної кількості тестових балів, не зможуть взяти участі у наступному етапі.

Сертифікація складатиметься з трьох етапів, а саме із незалежного тестування учасників сертифікації; самооцінювання власної педагогічної майстерності; вивчення практичного досвіду роботи учасників сертифікації.

Стала відома дата проведення ЗНО для вчителів у 2020 році Вільне Радіо

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 січня стартувала реєстрація на сертифікацію вчителів-2020.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!