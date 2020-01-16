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Стала відома дата проведення ЗНО для вчителів у 2020 році

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Перший етап сертифікації – зовнішнє незалежне оцінювання учителів початкової школи, відбудеться 29 лютого.

Як повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти, тест міститиме 100 завдань з вибором однієї правильної відповіді, на виконання яких відведено 180 хвилин, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

Нагадаємо, реєстрація для участі у сертифікації триватиме до 31 січня 2020 року. Для зареєстрованих буде створено "Кабінет учасника сертифікації". Результати першого етапу стануть відомі не пізніше 18 березня.

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Учасники сертифікації, які за підсумками проходження незалежного тестування наберуть менше ніж 60% від максимальної кількості тестових балів, не зможуть взяти участі у наступному етапі.

Сертифікація складатиметься з трьох етапів, а саме із незалежного тестування учасників сертифікації; самооцінювання власної педагогічної майстерності; вивчення практичного досвіду роботи учасників сертифікації.

Стала відома дата проведення ЗНО для вчителів у 2020 році

Стала відома дата проведення ЗНО для вчителів у 2020 році

Вільне Радіо

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 січня стартувала реєстрація на сертифікацію вчителів-2020.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
школа
Місце
Україна
Теги
ЗНО школа викладач
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