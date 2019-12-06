Спокійно працювала з дітьми: на Закарпатті у виховательки виявили небезпечну хворобу

Вихователька Липчанського дитсадку, що на Закарпатті, раптово дізналася, що у неї туберкульоз.

До виявлення хвороби жінка часто відчувала фізичну слабкість і сильно схудла, йдеться в сюжеті місцевого телеканалу "Перший Кабельний" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Закарпатка звернулася в місцеву амбулаторію, де в підсумку обстежень та аналізів дізналася про тяжке захворювання. Відомо, що на тлі ослаблення організму від діабету, вона нещодавно підхопила підступну бактерію. Також повідомили, що бактерія неактивна. Тобто хвора не може бути заразною для тих, хто її оточує.

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Проте садочок одразу закрили на карантин на два дні, щоб зробити дезінфекцію приміщень. Наразі ситуація в дошкільному закладі під контролем. Він працює у звичному режимі.

"Після інциденту відразу ж зібрали батьківські збори, де були присутні представники санепідемстанції. Працівники зробили рентген, а дітям провели реакцію манту. Обстеження у всіх задовільні", – повідомила Євгенія Гандера, завідувачка Липчанською амбулаторією.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Львові у вчительки першокласників знайшли відкриту форму туберкульозу.

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