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Співзасновниця "Батьки SOS" назвала ймовірного замовника підпалу її авто

1.1т
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Співзасновниця громадської організації "БАТЬКИ SOS" Олена Парфьонова переконана, що її авто, яке згоріло нещодавно у Києві, підпалили через активну боротьбу жінки з поборами і корупцією в освіті. Ймовірним замовником міг бути автор підручника для 10-11 класів "Основи сім'ї" Адріан Буковинський.

Як повідомляється у сюжеті програми "Сніданок з 1+1", на камерах спостереження чітко видно, як невідома особа підбігла до автомобіля і через 30 секунд він спалахнув (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

За словами Парфьонової, коло підозрюваних велике. Останні 5 років жінка часто отримувала погрози, але до дій перейшли вперше.

Співзасновниці "БАТЬКИ SOS" підпалили авто

Співзасновниці "БАТЬКИ SOS" підпалили авто

"Нещодавно мені написали коментар у соцмережі, що я маю піти з освіти. Тоді в мене все буде добре. Нам страшно, але ми від того стали ще зліші", – додала активістка, наголошуючи, що не збирається кидати свою діяльність.

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Однак у Facebook Парфьонова написала, що ймовірним підозрюваним, який міг помститися жінці, виступає і автор підручника для 10-11 класів "Основи сім'ї" Адріан Буковинський. ГО "БАТЬКИ SOS" активно борються, щоб прибрати курс зі шкіл України, бо він дискримінує всі релігії, крім християнства.

Основи сім'ї

Основи сім'ї

theБабель

"Розумієте, ми от виступаємо проти курсу "Основи сім'ї", а тим часом у Верховній Раді знайшлося 75 нардепів, які підтримують відвертий християнський компонент у підручниках і торгівлю у школах цими підручниками по 250 грн. А тим часом у мене спалили авто, а тим часом Буковинський, виявляється, приходив до школи мікрорайону, де я живу", – зазначила Парфьонова.

Співзасновниця "Батьки SOS" назвала ймовірного замовника підпалу її авто

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Подільському районі Києва 6 грудня невідомий підпалив автомобіль на території елітного ЖК "Паркове місто", що на вулиці Вишгородській.

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Автор
Оксана Воля
Місце
Україна Київ
Теги
авто кримінал побори в школі освіта корупція
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