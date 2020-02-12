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Спіймали на гарячому: ректор вишу намагався замовити повію

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Ректор Університету Джексона штату Міссісіпі (США) Вільям Бінум-молодший намагався замовити повію, через що його заарештували, і він подав у відставку.

У рамках операції затримали 17 осіб в одному з готелів міста Клінтон, куди ті попрямували згідно з рекламним оголошенням. Підозрювані намагалися отримати сексуальні послуги в співробітниць поліції, які представилися повіями, пише The New York Post з посиланням на місцеву поліцію (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Спіймали на гарячому: ректор вишу намагався замовити повію

Спіймали на гарячому: ректор вишу намагався замовити повію

volyn.tabloyid.com

57-річний ректор під час арешту назвався вигаданим ім'ям. Також його звинуватили в незаконному зберіганні марихуани. У рамках операції було заарештовано й 46-річну кураторку артгалереї вишу Шонду Маккарті.

Слід зазначити, що Бінум обіймав пост ректора Університету Джексона з 2017 року, до цього він керував Державним університетом Долини Міссісіпі.

William Bynum Jr

William Bynum Jr

Clinton Police Department

Як повідомляв OBOZREVATEL, престижний виш у США потрапив у гучний скандал, тому що професор витратив грант на стриптизерок.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
Освіта за кордоном
Місце
США
Теги
університет скандал в вузі Проституція
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