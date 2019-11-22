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Спершу батько, потім – син: у Криму під час уроку помер школяр

1.8т
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У селі Охотникове, що в окупованому Криму, під час уроку географії помер від серцевого нападу учень 10 класу.

У пресслужбі підконтрольному Росії Міністерства освіти, науки і молоді Криму повідомили, що в школі хлопцю раптово стало погано, пише російське агентство "Інтерфакс".

Школяреві викликали швидку, але медики, які прибули, констатували смерть.

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"На жаль, врятувати дитину не вдалося. За попередніми даними, причиною смерті стали проблеми з серцем. У нього було звільнення від фізкультури", – наголосили у відомстві.

Ймовірним чинником погіршання стану могли стати особисті хвилювання. Нещодавно загинув батько школяра.

у Криму під час уроку помер школяр

у Криму під час уроку помер школяр

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії вчителька померла під час дитячого конкурсу.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
Інциденти в школах
Теги
скандал в школе Новини Криму
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