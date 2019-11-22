Спершу батько, потім – син: у Криму під час уроку помер школяр

У селі Охотникове, що в окупованому Криму, під час уроку географії помер від серцевого нападу учень 10 класу.

У пресслужбі підконтрольному Росії Міністерства освіти, науки і молоді Криму повідомили, що в школі хлопцю раптово стало погано, пише російське агентство "Інтерфакс".

Школяреві викликали швидку, але медики, які прибули, констатували смерть.

"На жаль, врятувати дитину не вдалося. За попередніми даними, причиною смерті стали проблеми з серцем. У нього було звільнення від фізкультури", – наголосили у відомстві.

Ймовірним чинником погіршання стану могли стати особисті хвилювання. Нещодавно загинув батько школяра.

у Криму під час уроку помер школяр

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії вчителька померла під час дитячого конкурсу.

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