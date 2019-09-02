"Совок!" Українці оцінили головний шкільний атрибут Дня знань

Думки українців щодо доцільності проведення урочистих шкільних лінійок у честь Дня знань розділилися.

Про це свідчать результати відповідного опитування на сайті OBOZREVATEL, участь в якому взяли понад 9,3 тисяч осіб.

"Як ви ставитеся до лінійок на честь початку шкільного року?" – на таке питання пропонувалося дати відповідь.

Ілюстрація 24 Канал

Найбільше респондентів (37%) назвали подібні заходи традицією. "Не бачу нічого поганого в тому, щоб так відзначити День знань", – відповіли користувачі мережі.

Трохи менше учасників опитування (33%) виступили проти лінійок: "Совок! Давно час перестати хвалитися букетами".

Ще 30% читачів залишилися нейтральними до запитання. "Зараз кожна школа вирішує сама", – відповіли вони.

Скріншот

Нагадаємо, журналісти нашого видання з'ясували, що чекає школярів у новому навчальному році.

Як писав OBOZREVATEL, для учнів України з 1 вересня стане доступною сімейна освіта. Щоб перевести дитину на домашнє навчання, необхідно написати заяву і принести в школу за місцем реєстрації.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!