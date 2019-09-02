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"Совок!" Українці оцінили головний шкільний атрибут Дня знань

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Думки українців щодо доцільності проведення урочистих шкільних лінійок у честь Дня знань розділилися.

Про це свідчать результати відповідного опитування на сайті OBOZREVATEL, участь в якому взяли понад 9,3 тисяч осіб.

"Як ви ставитеся до лінійок на честь початку шкільного року?" – на таке питання пропонувалося дати відповідь.

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Ілюстрація

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Найбільше респондентів (37%) назвали подібні заходи традицією. "Не бачу нічого поганого в тому, щоб так відзначити День знань", – відповіли користувачі мережі.

Трохи менше учасників опитування (33%) виступили проти лінійок: "Совок! Давно час перестати хвалитися букетами".

Ще 30% читачів залишилися нейтральними до запитання. "Зараз кожна школа вирішує сама", – відповіли вони.

"Совок!" Українці оцінили головний шкільний атрибут Дня знань

Скріншот

Нагадаємо, журналісти нашого видання з'ясували, що чекає школярів у новому навчальному році.

Як писав OBOZREVATEL, для учнів України з 1 вересня стане доступною сімейна освіта. Щоб перевести дитину на домашнє навчання, необхідно написати заяву і принести в школу за місцем реєстрації.

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Читайте всі новини по темі "День знань" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
День знань школа опитування Обозревателя
Місце
Україна
Тег
опрос
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Это тебе зеленый клоун не деньги в России воровать, тут отсасывать придется у хозяина, с чем твой алкашь предшественник не справился))))
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Михайлов Виталий, в тебе синдром нерозділеного кохання?
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Факельные шествия нацистов - единственное на что в киевском рейхе все согласны.
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