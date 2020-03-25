Соціальна ізоляція та погане харчування: названо наслідки закриття шкіл на карантин

ЮНЕСКО повідомила, що закриття шкіл на карантин найбільше вплинуло на навчання дітей, їх харчування, здоров'я та соціалізацію.

Про наслідки написали на Facebook-сторінці освітнього омбудсмена Сергія Горбачова. В ЮНЕСКО також допустили збільшення випадків, коли діти залишають навчання. Адже після довготривалого карантину не всі учні повертаються до школи, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

Для дітей важлива також соціальна активність. Проте під час карантину більшість втрачають взаємодію з іншими людьми, що є важливим для їх навчання та розвитку.

Соціальна ізоляція та гірше харчування: названо наслідки закриття шкіл на карантин Depo.Харків - Депо

Так, в організації визначили наступні наслідки закриття шкіл:

Коли школи закрилися, учнів позбавили належних можливостей для зростання та розвитку. Діти з малозабезпечених сімей мають значно менше можливостей для навчання поза межами школи.

Багато учнів користувалися можливістю отримувати у школах здорове безплатне харчування або мали знижки. Коли школи закрилися, діти з малозабезпечених сімей таке харчування перестали отримувати.

Батьки непідготовлені до дистанційного та домашнього навчання, тому що багатьом дорослим складно допомогти дитині виконати завдання.

Відсутність доступу до комп'ютерного обладнання і підключення до мережі Інтернет перешкоджає дистанційному навчанню, особливо для учнів із малозабезпечених сімей.

Якщо батьки працюють і не мають з ким залишити дитину – вона залишається вдома сама. А це може загрожувати її здоров’ю.

Високі економічні витрати. Деякі батьки, які працюють, вирішували залишитися вдома, щоб піклуватися про своїх дітей. Через це вони втрачають зарплату.

Серед медичних працівників багато жінок. Через обов’язок доглядати за дітьми вони часто не можуть відвідувати роботу. А це означає, що під час кризової ситуації багато медичних працівників не знаходяться в установах, де вони зараз найбільше потрібні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в МОН вперше заговорили про навчання школярів влітку.

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