"Сонячний" екскурсовод: перший в Україні бакалавр із синдромом Дауна отримав роботу

Житель Луцька Богдан Кравчук, який став першим в Україні бакалавром із синдромом Дауна, отримав роботу екскурсоводом у Волинському інституті післядипломної педагогічної освіти.

Хлопець закінчив Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки і отримав диплом історика. Він дуже сподівався, що йому допоможуть з пошуком вакансій, і вже з 7-го серпня працюватиме на пів ставки. Богдан Кравчук розповів, що має ідеї для екскурсій, пишуть Волинські новини (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

Мамі Богдана Євгенії Кінах запропонували поділитись своїм досвідом виховання з іншими батьками "сонячних" діток та допомогти освітянам адаптувати навчальний процес для них.

Ректор Східноєвропейського університету Петро Олешко розповів, що історію Богдана він дізнався від його викладачів, після чого вирішив запропонувати йому роботу.

Хлопець зізнається, що хвилюється, отримавши таку відповідальну посаду. Проте до всього ставиться з оптимізмом. Переконує, що все буде добре.

"Потрібно любити дитину такою, як вона є, виховувати, працювати. Я зробила все, що могла, аби Богдан поступив, вчився і займався своїм улюбленим предметом. Суспільству треба трошки обернутись лицем до цих дітей, не відсторонюватись. Якщо ізолювати їх від соціума, то вони деградуватимуть", – зазначила Євгенія Кінах.

Робоче місце Богдана Волинські новини

Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти Волинські новини

Богдан Кравчук отримав роботу Волинські новини

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