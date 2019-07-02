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Собакотерапія: як чотирилапі допомагають студентам

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В Штатах набуває поширення “собакотерапія” у вишах. Вчені стверджують, що спілкування із чотирилапими допомагає студентам зняти стрес, повідомляє служба ВВС.

Докторка Патрісія Пендрі з Університет Штату Вашингтон (WSU) стверджує, що заняття з собаками-терапевтами зменшують вплив стресу на людину. В її дослідженні взяли участь близько 300 студентів. Щотижня вони спілкувалися з собаками, яких приводили до університету. Виявилося, що студенти стали почуватися більш розслабленими і сконцентрованими у присутності тварин, а також відзначали, що їм легше запам’ятовувати інформацію.

Собакотерапія: як чотирилапі допомагають студентам

www.bbc.com

Попередні дослідження показали, що в людини, котра гладить собаку, знижується рівень гормонів стресу, додає докторка Пендрі.

Нині вже близько 1000 кампусів у США відвідують собаки-терапевти. Ця практика поширюється і в інших країнах. Так, в квітні 2019 року Мідлсекський університет (Велика Британія) офіційно взяв на роботу п’ятьох лабрадорів-ретриверів у службу психологічної допомоги студентам.

Собакотерапія: як чотирилапі допомагають студентам

Психолог Ненсі Джі з Університету Нью-Йорку зазначає, що вчені ще не повністю розуміють механізм скорочення тривоги у людини від спілкування з чотирилапими. Втім, стверджує, що люди можуть покращувати свій настрій навіть просто спостерігаючи за тваринами.

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