Собака прокусив обличчя 10-річній школярці: жахливе фото

У селищі Боровський Тюменської області (Росія) собака прокусив обличчя 10-річній школярці, після чого дівчинку госпіталізували.

Про це розповіли в соцмережі "ВКонтакте". На фото видно, що у дівчинки є рана над губою, а також гематома під лівим оком, пише Моя Школа OBOZREVATEL (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

Зазначається, що дівчинка каталася на гойдалках з хлопчиком. До них підбіг собака і почав гарчати. Хлопчик заліз на паркан, а школярка забоялася, і собака вкусив її.

В адміністрації Тюменського району URA.RU повідомили, що почнуть вживати заходи, коли дізнаються, чи бродячий собака. Також наразі розшукують батьків дівчинки, щоб з'ясувати подробиці події.

Собака покусала російську школярку "Наш Столичный. Тюменский район" у "ВКонтакте"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мама пообіцяла школяру з Кропивницького собаку за мільйон лайків у Instagram.

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