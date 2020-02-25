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Собака Купата допоміг дітям перейти дорогу та став зіркою соцмереж. Відео

1.9т
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У Батумі (Грузія) собака, який має кличку Купата, став зіркою соцмереж після того, як допоміг вихованцям дитсадку перейти дорогу.

Відео опублікували на Youtube-каналі "Настоящее Время". На кадрах видно, як собака допомагає перейти по пішохідному переходу і гавкає, відлякуючи водіїв, пише Моя Школа OBOZREVATEL (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

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Місцевий м'ясник прозвав собаку Купата, яке перекладається як Ковбаска. Жителі Батумі розповіли, що пес регулярно допомагає переходити дорогу людям на цій ділянці дороги. За допомогу департамент туризму нагородив собаку власною будкою і почесною пам'ятною зіркою.

Собака Купата допомагає перейти дорогу

Собака Купата допомагає перейти дорогу

Скріншот

Собака Купата

Собака Купата

Скріншот

"Він дуже надійний пес. Я всіх прошу піклуватися про бездомних собак. Вони більш надійні, ніж деякі люди", – розповіла місцева жителька Нона Закареішвілі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мама пообіцяла школяру з Кропивницького собаку за мільйон лайків у Instagram.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
дошкільний період
Місце
Грузія Батумі
Теги
дитячий садок соцмережі видео діти
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