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Сніданок впливає на успішність в школі: вчені знайшли докази

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Науковці довели, що учні, які рідко снідають у шкільні дні, отримують нижчі оцінки, ніж ті, хто снідав регулярно.

Відповідне дослідження провели вчені з Університету Лідса (Великобританія). За словами спеціалістів, різниця між оцінками може сягати до двох балів, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на News Medical Life Sciences.

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Дослідники опитали 294 учнів зі шкіл та коледжів у Західному Йоркширі в 2011 році. Вони виявили, що 29% рідко або ніколи не їли сніданок у шкільні дні, тоді як 18% – періодично, а 53% – часто.

Нещодавно оприлюднили дані за 2019 рік по Англії, згідно з якими понад 16% учнів середніх шкіл не снідають. Тому було встановлено, що в дітей, які пропускали сніданок, оцінки були нижчими, ніж у тих, хто снідав часто.

"Учні середньої школи перебувають у невигідному становищі, якщо вони не отримують ранкову їжу, щоб живити свій мозок для початку навчального дня. Це дослідження показує, що погане харчування пов’язане з гіршими результатами в школі", – пояснила докторка Кеті Адольф.

Сніданок впливає на успішність в школі

Сніданок впливає на успішність в школі

DityInfo.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені довели, що вища освіта знижує ризик розвитку алкоголізму.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Теми
цікаво школярам школа живлення
Місце
Великобританія
Теги
діти харчування школа дослідження
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