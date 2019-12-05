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Смертельна пожежа в коледжі Одеси: у МОН повідомили, де навчатимуться студенти

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Студенти Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, у будівлі якого трапилася масштабна пожежа, продовжать навчання в інших приміщеннях.

Як повідомила міністерка освіти Ганна Новосад, МОН працює над тим, щоб навчальний процес в коледжі продовжився, незважаючи на страшну трагедію, пише Моя Школа OBOZREVATEL (щоб переглянути фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Відбудеться Рада директорів коледжів Одеської області. Під час Ради буде вирішено питання про перенесення навчання студентів Коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу в інші будівлі. МОН працює над тим, щоб учням навчального закладу були забезпечені умови для навчання", – наголосила Новосад.

За її словами, досі пожежу не вдалось ліквідувати. Лише після цього рятувальники зможуть провести розшукові роботи у приміщенні. Жертв трагедії може стати більше.

Пожежа в коледжі Одеси

Пожежа в коледжі Одеси

Думська

"Пожежа охопила приміщення одразу кількох установ: Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, а також Інституту археології, Інституту біології південних морів НАН та Бюро технічної інвентаризації міста", – додала міністерка.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • масштабна пожежа охопила Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу вранці 4 грудня. На момент пожежі в будівлі перебувало приблизно 400 осіб. Внаслідок НП загинула одна студентка, поранені – 29 осіб, місцеперебування ще 13 – встановлюється.

  • Пожежа поширилася на чотири поверхи з шести. Вогонь було локалізовано на площі майже 4 тис. кв. м. За різними даними, від однієї до чотирьох осіб вистрибнули з п'ятого поверху, рятуючись від полум'я. Майже весь дах будівлі вигорів або обвалився.

  • 5 і 6 грудня оголошено днями жалоби в Одесі.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
Пожежа в коледжі Одеси
Місце
Україна Одеса
Теги
пожежа новини Одеси
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