Смертельна пожежа в коледжі Одеси: у МОН повідомили, де навчатимуться студенти

Студенти Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, у будівлі якого трапилася масштабна пожежа, продовжать навчання в інших приміщеннях.

Як повідомила міністерка освіти Ганна Новосад, МОН працює над тим, щоб навчальний процес в коледжі продовжився, незважаючи на страшну трагедію, пише Моя Школа OBOZREVATEL (щоб переглянути фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Видео как люди падали с окон во время пожара в Одессе. pic.twitter.com/3Y2O3iYu7m — Крот из КГБ (@krot_iz_kgb) 4 грудня 2019 р.

"Відбудеться Рада директорів коледжів Одеської області. Під час Ради буде вирішено питання про перенесення навчання студентів Коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу в інші будівлі. МОН працює над тим, щоб учням навчального закладу були забезпечені умови для навчання", – наголосила Новосад.

За її словами, досі пожежу не вдалось ліквідувати. Лише після цього рятувальники зможуть провести розшукові роботи у приміщенні. Жертв трагедії може стати більше.

Пожежа в коледжі Одеси Думська

"Пожежа охопила приміщення одразу кількох установ: Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, а також Інституту археології, Інституту біології південних морів НАН та Бюро технічної інвентаризації міста", – додала міністерка.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

масштабна пожежа охопила Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу вранці 4 грудня. На момент пожежі в будівлі перебувало приблизно 400 осіб. Внаслідок НП загинула одна студентка, поранені – 29 осіб, місцеперебування ще 13 – встановлюється.

Пожежа поширилася на чотири поверхи з шести. Вогонь було локалізовано на площі майже 4 тис. кв. м. За різними даними, від однієї до чотирьох осіб вистрибнули з п'ятого поверху, рятуючись від полум'я. Майже весь дах будівлі вигорів або обвалився.

5 і 6 грудня оголошено днями жалоби в Одесі.

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