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Служба освітнього омбудсмена повноцінно запрацювала в Україні: як подати звернення

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У понеділок, 4 листопада, в Україні офіційно запрацювала Служба освітнього омбудсмена.

Як повідомив освітній омбудсмен Сергій Горбачов, кожен охочий може направити звернення та ознайомитися з інформацією про діяльність Служби на сайті https://eo.gov.ua, пише пресслужба Міністерства освіти.

“Ми сподіваємось, що Служба виправдає покладені на неї обов'язки та стане ще одним майданчиком для спілкування з учнями, студентами, їхніми батьками, педагогами та науковцями. Сьогодні конфлікти – один з основних факторів, що заважає дітям нормально концентруватися на навчальному процесі та отримувати від нього користь”, – відзначила міністерка Ганна Новосад.

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Зазначається, що на сайті розміщена контактна інформація – телефон, поштова та електронна адреса – за якими можна звернутись до Горбачова зі скаргою, пропозицією чи за роз'ясненням.

Безпосередньо працювати зі скаргами буде сам освітній омбудсмен та юридичний відділ Служби. До вирішення конфліктів залучатимуться також працівники психолого-методичної підтримки.

Служба освітнього омбудсмена повноцінно запрацювала в Україні

Служба освітнього омбудсмена повноцінно запрацювала в Україні

Рівне Вечірнє

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Тема
Освіта в Україні
Особи
Сергій Горбачов Ганна Новосад
Місце
Україна
Теги
школа освіта Міністерство освіти України
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