Слух і вухо

Слух – це одне з п’яти чуттів, яке дає можливість сприймати звук. Вуха в людини приймають звукові хвилі і перетворюють їх у те, що наш мозок може зрозуміти.

Будова вуха

Зовнішнє вухо

Вушна раковина. Допомагає збирати звук і вібрації і спрямовує їх до слухового проходу.

Слуховий прохід. Це трубка, яка допомагає звуку рухатися далі всередині нашого вуха і дістатись до наступного етапу слуху. Захищає від пересихання, потрапляння пилу та мікробів.

Барабанна перетинка. Схожа на тонкий аркуш, який вібрує, коли звук потрапляє на нього. У перетинці коливання повітря перетворюються на механічні.

Середнє вухо

Середнє вухо наповнене переважно повітрям і має три кісточки. Їх називають молоточком, коваделком та стременцем. Це найменші кісточки в тілі людини. Вони посилюють звук або роблять його гучнішим. Середнє вухо допомагає передавати звуки з повітря в рідину до внутрішнього вуха.

Внутрішнє вухо

Внутрішнє вухо наповнене рідиною і має орган слуху – завитку. Завитка допомагає приймати вібрації і переводити їх в електричні сигнали, щоб нерв направляв до мозку. Цей орган використовує маленькі волоски, які вібрують звуковими хвилями в рідині. Після цього людина щось “чує”.

У внутрішньому вусі також є Кортіїв орган, який перетворює механічну хвилю на електричний імпульс.

Будова людського вуха Вікіпедія

Чому два вуха?

Два вуха допомагають визначити напрямок звуку. Це дає можливість головному мозку отримати більш повну інформацію про навколишнє середовище. Наявність вуха на кожній стороні голови допомагає нам краще чути.

А чому в людини два ока? Якщо вас це також зацікавило, підручник з біології за 8 клас В.І. Соболя допоможе знайти відповідь.

Звуки різної частоти

Ми можемо почути звук у певному діапазоні частот. За сприйняття хвиль певної частоти відповідає Кортіїв орган. Хвилі високої частоти сприймаються в нижній частині завитки, а низької частоти – верхівкою завитки.

Наприклад, дельфіни не чують звуків настільки низько, як людина, але чують високі звуки понад 100 000 Гц. Собаки та коти можуть чути набагато вищі звуки, ніж людина.

Запаморочення в людини: причини виникнення

Мозок приймає від організму ряд сигналів, щоб підтримувати його збалансованим. Один з них – з рідини у внутрішньому вусі. Мозок може багато розповісти про те, як рідина у вашому вусі рухається або нахиляється. Мозок також використовує очі та почуття дотику, щоб розповісти про свій баланс та положення.

Коли людина крутиться дуже швидко, а потім зупиняється, рідина у вусі все ще крутиться, але очі і тіло перестали рухатися. Тоді мозок трохи плутається. Саме тому людина відчуває запаморочення.

У вашому підручнику не було подібних цікавинок про організм людини? Тоді шукайте інший в розділі Підручники з біології за 8 клас.

Слух і вухо Українська правда. Життя

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