"Слуга народу" планує змінити освіту на окупованих територіях: у чому суть

Політична партія "Слуга народу" планує розробити законопроект про освіту на окупованих територіях.

Про це повідомив майбутній народний депутат від "Слуги народу" Сергій Бабак. За його словами, профільний комітет має запропонувати цей законопроект якнайшвидше на розгляд Верховної Ради, пише Укрінформ.

"Є потреби реінтеграції людей – це перше. По-друге, якщо будь-хто захопить територію, а ви звідти будете "виймати" молодь, то може так статися, що вона нікому не буде потрібна. Території самі по собі нічого не варті, тому треба давати можливість дітям навчатися тут, я вважаю. Я думав над тим, щоб запропонувати їм окремі програми навчання в українських університетах, механізми отримання ними шкільних атестатів. Ми зараз дискутуємо над тим, як це зробити", – зазначив Бабак.

Водночас він підкреслив, що питання розробки такого законопроекту необхідно обговорити також з комітетом, який опікуватиметься питаннями реінтеграції окупованих територій.

"Питання у тому, до якої концепції ми дійдемо, і яким чином вона буде імплементована. Коли ми чітко з цим визначимося і будемо бачити звідки на це брати ресурси, і які ресурси зараз є у держави – маю на увазі не лише фінансові, а й інфраструктурні, – думаю, що сам законопроект, його текст ми досить швидко підготуємо", – пояснив майбутній народний депутат.

Освіта Жіночий консорціум України

Як повідомляв OBOZREVATEL, у "Слузі народу" виступають за зміни у вищій освіті.

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