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"Слідами Грети": Італія впровадить обов'язкові уроки про зміни клімату

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Італія стане першою країною в світі, яка введе в школах обов'язковий предмет з вивчення змін клімату та сталого розвитку.

Як розповів міністр освіти Італії Лоренцо Фірамонті, також одну годину на тиждень учні вивчатимуть глобальне потепління та вплив людини на природні ресурси, пише OBOZREVATEL з посиланням на The Guardian.

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"Я хочу зробити систему освіти Італії першою системою освіти, яка ставить навколишнє середовище і суспільство в центр усього, що ми вчимо у школах", – заявив Фірамонті.

Зазначається, що математику, географію, фізику та інші предмети також будуть викладати з точки зору сталого розвитку. Це концепція, яка передбачає досягнення балансу між задоволенням сучасних потреб людства і захистом інтересів майбутніх поколінь.

Італія впровадить обов'язкові уроки про зміни клімату

Італія впровадить обов'язкові уроки про зміни клімату

Як повідомляв OBOZREVATEL, у британській школі ввели уроки відеоігор.

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Тема
школа
Місце
Італія
Теги
школа клімат
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