Скорпіони: будова та цікаві факти

Скорпіони – це ряд членистоногих, які є павукоподібними тваринами. Вони, як і павуки, мають вісім ніг. Існує понад 1700 різних видів скорпіонів. Вони зустрічаються як в пустелях, печерах, так і у вологих джунглях тропіків.
Скорпіони люблять зариватися в грунт, пісок або скелі. Ці членистоногі є нічними хижаками. Вдень вони ховаються під каміннями, в ущелинах скель, а вночі виходять на полювання.
В основному скорпіони харчуються комахами, але більші види можуть їсти маленьку ящірку, пташку чи гризуна. Під час полювання вони захоплюють здобич кігтями, а потім паралізують своїм жалом. Про харчування інших членистоногих читайте в підручнику з біології за 7 клас І.Ю. Костікова.
Зовнішня будова
Скорпіони мають пару великих кліщів і довгий хвіст з отруйним жалом на кінці. У них жорсткий зовнішній екзоскелет, який буває різних кольорів: чорним, коричневим, синім, жовтим та зеленим.
Скорпіони також бувають різних розмірів. Найменший скорпіон виду Microtityus waeringi виростає приблизно до 12 мм. А найбільші скорпіони Heterometrus та імператорський Pandinus можуть виростати до 180 мм.
Будова скорпіона
1 – Цефалоторакс
2 – Живіт
3 – Хвіст
4 – Кігті
5 – Ноги
6 – Рот
7 – Кліщі
8 – Рухомий кіготь або Манус
9 – Фіксований кіготь або Тарс
10 – Стінг або Тельсон
Отрута скорпіона
Всі скорпіони отруйні. Деякі отрути є небезпечними для певної здобичі і є більш токсичними тільки для деяких тварин. Наприклад, комахи, які є основною їжею скорпіонів, гинуть від укусу будь-якого виду.
З усіх видів скорпіонів налічується близько 25, які можуть бути смертельними для людини. Укус скорпіона для людини викликає набрякання, почервоніння і хворобливе відчуття.
Скорпіон
Научно-популярный журнал
Цікаві факти про скорпіонів:
Більшість скорпіонів живуть від 4 до 25 років.
Коли їжі не вистачає, скорпіон може уповільнити свій метаболізм. Так він може вижити до року часу на одному прийомі їжі.
Вони не дуже добре бачать, але покладаються в основному на дотик і запах.
Дітей скорпіонів переносять на спині матері, поки вони не зможуть вижити самостійно.
Сподобалась інформація про скорпіонів, а у вашому підручнику такої не було? Шукайте інший в розділі Підручники з біології за 7 клас.
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