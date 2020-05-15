Скорпіони: будова та цікаві факти

Скорпіони – це ряд членистоногих, які є павукоподібними тваринами. Вони, як і павуки, мають вісім ніг. Існує понад 1700 різних видів скорпіонів. Вони зустрічаються як в пустелях, печерах, так і у вологих джунглях тропіків.

Скорпіони люблять зариватися в грунт, пісок або скелі. Ці членистоногі є нічними хижаками. Вдень вони ховаються під каміннями, в ущелинах скель, а вночі виходять на полювання.

В основному скорпіони харчуються комахами, але більші види можуть їсти маленьку ящірку, пташку чи гризуна. Під час полювання вони захоплюють здобич кігтями, а потім паралізують своїм жалом. Про харчування інших членистоногих читайте в підручнику з біології за 7 клас І.Ю. Костікова.

Зовнішня будова

Скорпіони мають пару великих кліщів і довгий хвіст з отруйним жалом на кінці. У них жорсткий зовнішній екзоскелет, який буває різних кольорів: чорним, коричневим, синім, жовтим та зеленим.

Скорпіони також бувають різних розмірів. Найменший скорпіон виду Microtityus waeringi виростає приблизно до 12 мм. А найбільші скорпіони Heterometrus та імператорський Pandinus можуть виростати до 180 мм.

Будова скорпіона

1 – Цефалоторакс

2 – Живіт

3 – Хвіст

4 – Кігті

5 – Ноги

6 – Рот

7 – Кліщі

8 – Рухомий кіготь або Манус

9 – Фіксований кіготь або Тарс

10 – Стінг або Тельсон

Отрута скорпіона

Всі скорпіони отруйні. Деякі отрути є небезпечними для певної здобичі і є більш токсичними тільки для деяких тварин. Наприклад, комахи, які є основною їжею скорпіонів, гинуть від укусу будь-якого виду.

З усіх видів скорпіонів налічується близько 25, які можуть бути смертельними для людини. Укус скорпіона для людини викликає набрякання, почервоніння і хворобливе відчуття.

Скорпіон Научно-популярный журнал

Цікаві факти про скорпіонів:

Більшість скорпіонів живуть від 4 до 25 років.

Коли їжі не вистачає, скорпіон може уповільнити свій метаболізм. Так він може вижити до року часу на одному прийомі їжі.

Вони не дуже добре бачать, але покладаються в основному на дотик і запах.

Дітей скорпіонів переносять на спині матері, поки вони не зможуть вижити самостійно.

Сподобалась інформація про скорпіонів, а у вашому підручнику такої не було? Шукайте інший в розділі Підручники з біології за 7 клас.

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