Заступник т.в.о. міністра освіти Єгор Стадний заявив, що в Міносвіти вимагають зберегти фінансування Нової української школи, Національного фонду досліджень та видатки на одноразову допомогу молодим вчителям.

Нагадаємо, уряд запропонував скоротити видатки на освіту на майже 7 млрд гривень. Проте як розповів Стадний в інтерв'ю LB.ua, Мінфін просто ставить ультиматум і врізає кошти на свій розсуд.

"НУШ – серце реформи, і якщо ми зараз зупиняємо це, то, по суті, говоримо, про вбивство реформи. Зрозуміло, що через рік відсутності фінансування ніхто не буде повертатись до реформи і надолужувати, школярі ризикують піти в “стару” школу", – пояснив заступник т.в.о. міністра освіти.

Скорочення фінансування освіти: МОН назвало напрямки, які потрібно зберегти

За його словами, конкретно МОН просить зберегти 3 млрд гривень. Важливо не скорочувати фінансування Національного фонду досліджень, завдяки якому науковці розробляють і шукають вакцину від коронавірусу.

"І, по-третє, потрібно зберегти кошти для одноразової виплати молодим вчителям. Якщо ми цього не зробимо, то нас чекає брак кадрів. Після закінчення карантину матимемо чергову хвилю відтоку “мізків” за кордон", – додав Стадний.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські студенти розповіли, як проходить навчання в іноземних вишах в умовах карантину.

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