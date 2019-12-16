Складання ЗНО по-новому: в Раді пояснили, що чекає на школярів

В Україні з 2021 року стане обов'язковою для школярів атестація у формі зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) з математики.

Подробиці нововведення розкрила в ефірі ObozTV депутатка Верховної Ради від "Слуги народу", представниця парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина.

"Хочу заспокоїти майбутніх абітурієнтів. Ми будемо мати два види тестів. Перший – для тих, хто вступає на мехмат, на математичні факультети. Вони будуть складати поглиблений рівень. А ті, хто вступає на спеціальності, де не потрібна математика для вступу, будуть складати базовий рівень", – пояснила Гришина.

Депутатка розвіяла побоювання абітурієнтів, що всім обов'язково доведеться складати математику для вступу на будь-яку спеціальність.

"Ситуація буде така сама, як і зараз. Зараз у нас три предмети ЗНО складають. Так і залишиться – для того, щоб вступити, треба буде складати три ЗНО. Але державна атестація буде складатися з чотирьох предметів, і один з них буде математика" , – зазначила вона.

"З 2021 року додатково встановлюється іспит після закінчення школи, який складатимуть у формі ЗНО, щоб держава проконтролювало рівень знань з математики, тому що у нас є проблема з математикою. Але це не означає, що цей сертифікат треба буде складати всюди на всі спеціальності", – додала Гришина.

vesti.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава Міносвіти Ганна Новосад заявила про необхідність " побороти страх дітей перед математикою".

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