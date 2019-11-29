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Скільки вчителів в Україні провалили сертифікацію: стали відомі результати

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Першу пілотну сертифікацію успішно пройшли 705 вчителів початкової школи, а 152 педагогів – провалили.

Як повідомила міністерка освіти Ганна Новосад, учасники сертифікації вже можуть переглянути свої результати в електронних кабінетах, пише пресслужба Міністерства освіти.

"Я б хотіла подякувати абсолютно всім вчителям, що взяли участь у сертифікації, – незалежно від результату. Кожен із вас зробив свій внесок для вдосконалення механізму сертифікації. Саме на основі ваших результатів та досвіду ми вдосконалюватимемо процедуру на майбутнє", – відзначила Новосад.

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Визначення вчителів, що пройшли сертифікацію, залежало від того, чи взяли участь педагоги у всіх обов‘язкових етапах пілоту, а також чи подолали встановлений спецкомісією поріг склав/не склав з двох основних етапів.

Участь в ЗНО взяли тільки 807 вчителів. З них 31 учасник не завантажив власне е-портфоліо і був знятий з сертифікації з технічних причин.

Термін дії сертифікатів – три роки. Вони починають діяти ‪з 01.01.2020‬, кінцевий строк дії – ‪31.12.2022‬.

Стало відомо, скільки вчителів в Україні провалили сертифікацію

Стало відомо, скільки вчителів в Україні провалили сертифікацію

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Як повідомляв OBOZREVATEL, ЗНО для вчителів обурило учасників тестування.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
школа
Особа
Ганна Новосад
Місце
Україна
Теги
школа викладач ЗНО
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